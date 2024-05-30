محافظ أسيوط يشهد المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المؤتمر الختامي الذي ينظمه مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري للاحتفال بنجاحات مزارعي القمح في المحافظة للموسم الزراعي 2023 / 2024 وعرض قصص النجاح والدروس المستفادة.

الدعم الفني لأكثر من 4000 من صغار المزارعين

تتضمنت الفاعلية عرضًا للدعم الذي قدمه المشروع إذ قدم خلال هذا الموسم الدعم الفني لأكثر من 4000 من صغار المزارعين بهدف زيادة الإنتاجية وتغيير مفاهيم الزراعة التقليدية، وتعزيز فرص المزارعين في خفض تكاليف الإنتاج والوصول إلى مصادر معتمدة لموردي خدمات الإنتاج الزراعي تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الزراعة، ممثلة في مديرية الزراعة بأسيوط، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كما تم توزيع شهادات تقدير على المزارعين المتميزين والجمعيات الأهلية المشاركة.

تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات

وخلال كلمته، قال محافظ أسيوط إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عززت على مدار السنوات العشر الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، بإعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي، حيث عكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع.

وتابع: فضلاً عن دعم دور الفلاح المحوري في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، عرض مدير المشروع نهج مشروع «الغذاء للمستقبل – تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتحسين مستوى الدخل، ورفع القيمة السوقية لمحاصيلهم حيث يعمل المشروع مع مزارعي الحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية في 14 محافظة، بالإضافة إلى محصول القمح.

وأشار إلى دعم ما يزيد عن 20 ألف من صغار المزارعين في مختل المحاصيل معربًا عن سعادته بإرتفاع إنتاجية محصول القمح حيث تميز المزارعون بقدر عال من المسئولية في تطبيق الإرشادات وتوصيات الدعم الفني المقدم من قبل المشروع والاستشاريين على مدار الشهور السابقة.