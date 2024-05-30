«الزراعة» تتعاون مع «السلامة الغذائية الإماراتية» في مجال الصحة النباتية

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية، بدولة الإمارات العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة والصحة والصحة النباتية، والتمور وبحث إنشاء مزرعة بحثية نموذجية لزراعة النخيل من الأصناف عالية الجودة والإنتاجية.

التعاون بين مصر والإمارات في قطاع الزراعة والصحة

وأشار القصير، خلال اللقاء، إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى جهود القيادة السياسية في البلدين للارتقاء دائما بمستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتي، على رغبته في التعاون مع مصر في قطاع الزراعة وخاصة مجال تبادل السلع الزراعية، بما يحقق طموحات ومصلحة الشعبين.