أسعار اللحوم في منافذ الزراعة بالمنوفية.. «على قد الإيد»

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك الذي من المقرر أن يكون يوم 16 يونيو المقبل، وللتخفيف عن كاهل المواطنين، أقامت وزارة الزراعة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق والمحلات الداخلية.

أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

وقال الدكتور عصام مرسي مدير الإرشاد الزراعي بالمنوفية، إن أسعار اللحوم في منافذ الزراعة تشهد استقرارا خلال الآونة الحالية، إذ يبلغ سعر اللحمة الصغيرة البتلو 330 جنيها، بينما يصل سعر اللحمة الوسط أو الكبيرة 280 جنيها، مشيرا إلى وجود رقابة يومية من مديرية الزراعة على المنافذ المتاحة بجميع المراكز.

أماكن منافذ وزارة الزراعة

وتابع «مرسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه توجد 6 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة على مستوى محافظة المنوفية، إذ يوجد منفذان بجانب مديرية الزراعة في مدينة شبين الكوم، و4 منافذ في مراكز «منوف - بركة السبع - الشهداء - أشمون» وأماكنها بجوار الإدارة الزراعية.