مقتل 9 بينهم رضيع في قصف روسي على «خاركيف» وأوكرانيا تطلب أسلحة ثقيلة

قتل 9 أشخاص، بينهم رضيع «5 أشهر»، وأصيب 19 آخرين بينهم طفل «9 سنوت»، جراء ضربة روسية في مدينة «خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن شروط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات مع «موسكو» غير جدية، مشيرا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن العلاقات بين بلاده والصين، لا تعني إقامة تحالف عسكري ضد أي طرف.

وأشار لافروف، إلى عزمه زيارة السعودية والبحرين في 31 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى أن بلاده بحاجة إلى أسلحة ثقيلة الآن لمحاربة روسيا بشكل فعال، موضحا أن الوضع العسكري في الشرق أسوأ مما يقوله الناس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير الخارجية الأوكراني: «كييف» تفكر بضمانات أمنية مع الحلفاء

وأضاف كوليبا، أن مفاوضات السلام مع روسيا ليست مناسبة، موضحا في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن «كييف» تفكر بضمانات أمنية مع الحلفاء.

وتابع كوليبا قائلا، إن محادثات السلام مع روسيا لم تعقد بشكل فعلي.

دراجي: «روما» تسعى لتحرير صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود

بدوره، أوضح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن «روما» تسعى لتحرير صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود، مشيرا في مؤتمر صحفي بـ ختام اجتماع مجلس وزراء بلاده، إلى أنه لم يجد أي بصيص للسلام خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن «واشنطن» تبحث توريدات المحروقات مع السعودية، مشيرة إلى أن المحادثات لا تقتصر على طلبات الجانب الأمريكي لـ الرياض بزيادة الإنتاج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، أن «أوبك+» ستتخذ قرارا بشأن النفط بشكل مستقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.