الكيلو بـ130 جنيه.. بدء موسم كشط عسل نوارة البرسيم في كفر الشيخ (فيديو)

تشهد محافظة كفر الشيخ موسمًا من مواسم الخير، وهي عملية جني أو كشط «عسل نوارة البرسيم»، بعد رحلة من الجهد والعمل الدؤوب طوال العام وهو أحد أنواع عسل النحل المميزة ويتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة.

رحلة من الجهد إلى الحصاد

يقول أحمد السعيد، أحد النحالين في مركز بيلا بكفر الشيخ، إن النحالين ينتظرون بفارغ الصبر موسم عسل نوارة البرسيم، وفي هذا التوقيت من كل عام، نجني ثمرة جهد موسم بأكمله.

ويضيف في تصريحات لـ«الوطن»: «من منتصف شهر 4، نبدأ وقف التغذية السكرية للنحل، وهي عبارة عن محاليل ماء وسكر تُعطى للنحل أما في موسم العسل، فنبدأ تصويم النحل حتى يكون العسل طبيعيًا خاليًا من أي إضافات أو سكريات ومع حلول موسم القطف، تبدأ رحلة استخراج العسل، حيث يبدأ النحالون في التوجه إلى خلايا النحل في الصباح الباكر».

ويصف هذه اللحظات أنها بمثابة يوم بهجة وفرح لهم وعائلاتهم، حيث يشهدوا عملية قشط العسل من «البراويز» باستخدام ماكينة مخصصة لتجميعه وتصفيته."

عسل طبيعي بأعلى جودة

ويؤكد حرص النحالين على تقديم عسل طبيعي بأعلى جودة، خالي من أي إضافات، وذلك من خلال اتباع خطوات دقيقة في عملية استخراج العسل وتصفيته.

ويوضح أن هذا الأمر يعود إلى النحال نفسه لأنه علاج وليس مجرد سلعة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الأمر يحدث بضمير، خاصةً أن هناك بعض نحالين العسل يضيفون مواد أخرى على العسل ليصبح مغشوشًا.

الكيلو بـ130 جنيها

ويشير إلى أن عملية الفرز تبدأ من خلال ماكينة الطرد المركزي، حيث يتم فصل العسل عن الشمع ثم يصفى العسل في مراحله الأخيرة، ويترك لمدة 3 أو 4 أيام ليصفي من أي شوائب وأخيرًا يتم تعبئة العسل وتقديمه للمستهلكين وسعر الكيلو بنحو 130 جنيهًا.