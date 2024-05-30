أستاذ علوم سياسية: تراجع الدور القيادي لأمريكا وصعود الصين على الساحة الدولية

قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ للنظام الدولي عدة خصائص منها تراجع الدور القيادي للولايات المتحدة وصعود الصين على الساحة الدولية.

الصعود الصيني على الساحة الدولية له العديد من المظاهر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ الصعود الصيني على الساحة الدولية له العديد من المظاهر منها أن الصين أكبر اقتصاد في العالم الآن كمًا وكيفًا، إضافة إلى أنها منذ عدة سنوات، بدأت تعمل على التحول الاستراتيجي في سياستها الصناعية، من خلال الاستثمار الضخم في التكنولوجيا المتقدمة.

ولفت إلى أن الدولة الصينية خلال السنوات السابقة، تقدمت بخطوات نوعية ضخمة اقتصاديا وتكنولوجيا، للقضاء على الميزة الغربية المرتبطة بالتقدم التكنولوجي.

العالم يشاهد تراجعا كبيرا في القيمة الأخلاقية للولايات المتحدة تجاه حرب غزة

وفي سياق آخر، ذكر أن العالم يشاهد تراجعًا كبيرًا في القيمة الأخلاقية للولايات المتحدة تجاه حرب غزة، وذلك بخلاف الموقف الصيني القائم بطرح نموذج أخلاقي مختلف تدور أفكاره ضرورة وقف الحرب، إضافة إلى ترسيخ مفهوم أنه هناك حضارة تسمو على حضارة أخرى، فلكل حضارة منظومة القيم الخاصة بها.