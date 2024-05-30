قيادي بـ«الحرية المصري»: الرئيس السيسي حريص على وضع الصين في صورة قضايا المنطقة

ثمّن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، كلمة الرئيس السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي – الصيني، المنعقدة في العاصمة الصينية بكين، قائلا: «كلمة الرئيس تضمنت رسائل قوية تخاطب الضمير الإنساني العالمي وسلطت الضوء على قضايا السلام والأمن الإقليمي وتعد جرس إنذار للعالم بشأن الأوضاع فى غزة».

كلمة الرئيس السيسي في الصين

وأضاف، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي، تناولت أيضا قضايا حيوية كتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين الصيني والعربي في التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخي.

وأشار إلى أن الرئيس حريص على وضع الجانب الصيني في الصورة فيما يتعلق بالقضايا الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، فالصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ويعول على مصداقيتها العرب في دعم قرارات وقف إطلاق النار في غزة.

الحرب الإسرائيلية الغاشمة

وأوضح، أن دعوة الرئيس السيسي، في كلمته، لكل أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئوليتهم لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، تعكس موقف المصري الثابت الراسخ تجاه التعامل مع الأوضاع في فلسطين منذ اليوم الأول للحرب، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.