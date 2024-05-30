حدث فلكي نادر.. هل يظهر موكب الكواكب في سماء مصر؟

يستعد العالم خلال هذه الأيام، لمشاهدة ظاهرة موكب الكواكب، التي ستظهر في سماء العديد من الدول، فهل يمكن رؤيتها في سماء مصر بالعين المجردة؟

موكب الكواكب

ظاهرة فريدة من نوعها، لكنها لا تظهر كل عام، جميع الكواكب تدور في إطار واحد حول الشمس، ومع كل دوران حول الشمس، ربما يلتقي أحد الكواكب مع الأرض، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، لكن يختلف هذا الأمر مع موكب الكواكب الذي يضمّ 6 كواكب تظهر في السماء، وهم عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وفقًا لما أكده عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك في حديثه لـ«الوطن».

موعد ظهورها في سماء مصر

من المفترض أن تظهر هذه الظاهرة، على مدار عدة أيام متواصلة، وتكون أوضح رؤية لها يوم 3 يونيو المقبل، ويمكن ملاحظتها من بعد الفجر حتى قبل شروق الشمس، لكن يصعب رؤية هذه الظاهرة في سماء القاهرة، أو في سماء المدن بشكل عام، فالمناطق الصحراوية، هي التي ستكون أوفر حظًا لرؤية هذه الظاهرة بوضوح.

كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة

هناك كواكب يصعب رؤيتها مثل عطارد والمريخ، بينما يحتاج كوكب نيبتون لاستخدام التكنولوجيا لرؤيته، لأنه من الصعب مشاهدته بالعين المجردة، لكن من المحتمل مشاهدة هذه الكواكب، يوم 3 يونيو المقبل عند حدوث ظاهرة موكب الكواكب التي ينتظرها العالم.