أمير عيد: المرض النفسي زي الإنفلونزا.. لما تتعب لازم تروح للدكتور

قال النجم أمير عيد، الذي ظهر اليوم، ضيفًا على برنامج «الراديو بيضحك» على راديو 9090، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، أنه استعد كثيرًا لتقديم شخصية «علي» في مسلسل «دواعي سفر»، خاصة في المنطقة الخاصة بتاريخ الشخصية، خاصة أن الشخصية لها أبعاد كثيرة.

وأكد عيد أن فكرة الذهاب للطبيب النفسي، لم تعد فكرة غريبة على المجتمعات العربية، قائلًا: «فكرة الطبيب النفسي خلاص بقت أمر واقع في الحياة، أعتقد أننا في مجتمعنا محتاجين نتخطى فكرة الاندهاش من فكرة أن واحد بيتعب ويروح لطبيب نفسي، دي حاجة زي الأنفلونزا يعني، لما بتتعب بتروح للدكتور».

وأضاف: «الدكتور النفسي بتاع علي في المسلسل واللي كان بيعاني من الاكتئاب هو أنه بيروح يتكلم مع باباه المدفون، الدكتور النفسي في علاقته بجاره، في إنه ساعات بيحس إنه ابنه أو ساعات بيحس إنه أبوه، كمان الشخصية زي ما قال المؤلف التضاد المتناغم».

المسلسل من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، نادين، أيمن الشيوي وجلا هشام، من تأليف وإخراج محمد ناير.