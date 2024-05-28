موعد عرض الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد

تستعد منصة «WATCH IT» الرقمية، إلى طرح الحلقتين الخامسة والسادسة، من مسلسل دواعي السفر، بطولة أمير عيد، وكامل الباشا، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الماضية.

موعد عرض الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل دواعي السفر

وتعرض الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل دواعي السفر، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، ويدخل العمل ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة «WATCH IT».

ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة، خطط جديدة للشخصية التي يجسدها أمير عيد، حتى يتعرف كامل الباشا على «نادين» ويتزوجا.

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر تدور أحداثه حول «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده على ذلك جاره الشاب علي، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب أمير عيد وكامل الباشا، أبرزهم نادين، أحمد غزي، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، نادر جودة، جلا هشام، آية هشام، دينا وائل.