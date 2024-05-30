الوحدة وحش يهدد أمير عيد في مسلسل دواعي السفر.. كيف تقاوم الشعور القاتل؟

في رحلة درامية مُؤثّرة، يأخذنا مسلسل دواعي السفر إلى عالم مليء بالمشاعر الإنسانية، يتناول فيه النجم أمير عيد صراع الإنسان مع الوحدة، ذلك الشعور القاتل الذي يُهدّد سعادته ويُعيق تقدّمه في الحياة، ويجسّد أمير عيد في المسلسل شخصية «علي»، شاب يشعر بالوحدة والفراغ بعد وفاة والده، ويصادف في رحلته «إبراهيم» (كامل الباشا) الفلسطيني، ليُصبحا صديقين مقربين يُساندان بعضهما البعض في مواجهة صعوبات الحياة.

مسلسل دواعي سفر

يُعرض مسلسل دواعي السفر عبر منصة «WATCH IT»، ويناقش قضية الوحدة والعزلة الاجتماعية، ويُسلّط الضوء على مشكلة الوحدة التي يعاني منها الكثيرون، ويُقدّم لنا أفكارًا إيجابية للتغلب على هذا الشعور القاسي.

التغلب على الشعور بالوحدة

والوحدة أمر يبغضه الكثيرون ويمكن التغلب على هذا الشعور بالعديد من الأمور والأفعال، حسبما أوضح الدكتور جمال فرويز أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه مع «الوطن»، إذ يُقدم لنا بعض النصائح للتغلب على الشعور بالوحدة وهي:

- خلق نشاطات جديدة: فحاول أن تُمارس أنشطةً تُحبّها، مثل: قراءة الكتب، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو ممارسة الرياضة، أو الخروج في نزهة.

- الدعم النفسي: قدم الدعم لنفسك من خلال الاحتفاء بإنجازاتك، ومكافأة نفسك على كلّ خطوة إيجابية تُقدم عليها.

- التواصل مع الآخرين: لا تُعزل نفسك عن الآخرين، بل حاول أن تُشارك في الأنشطة الاجتماعية، وتُكوّن صداقات جديدة.

- البحث عن حلول: لا تستسلم للشعور بالوحدة، بل حاول أن تبحث عن حلولٍ للتغلب عليه، سواءً من خلال العلاج النفسي أو من خلال تغيير نمط حياتك.

- ممارسة الرياضة: تُساعد ممارسة الرياضة على تحسين الحالة المزاجية، وتُقلّل من الشعور بالوحدة.

-الاستماع إلى الجسد: انتبه إلى احتياجات جسدك، واحرص على تلبية رغباته، مثل: النوم الكافي، وتناول الطعام الصحي.

- التواجد مع أشخاص إيجابيين: حاول أن تُحيط نفسك بأشخاص إيجابيين يُنشرون السعادة والتفاؤل في حياتك.

موعد عرض مسلسل دواعي السفر

يشارك في مسلسل دواعي السفر عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم أمير عيد ونادين وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي، وإخراج محمد ناير، ويعرض بشكل حصري على منصة «watch it»، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 12 صباحًا.