4 شواطئ عامة في الإسكندرية.. تذكرة الدخول 5 جنيهات

تتوفر العديد من الشواطئ العامة في الإسكندرية، وهي التي تعد أقل الأسعار وتشهد توافر الخدمات للمصطافين، والتي بلغ عددها 4 شواطئ على مستوى المدينة الساحلية، بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لهذا العام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل شواطئ الإسكندرية العامة 2024 بحسب الإعلان الرسمي.

أسعار ومميزات الشواطئ العامة في الإسكندرية

وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإنه يبلغ رسم دخول شواطئ الإسكندرية العامة 5 جنيهات للفرد، شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا للحصول على كرسي إضافي بقيمة 1 جنيه وترابيزة 2 جنيه وشمسية 3 جنيهات.

شواطئ الإسكندرية العامة 2024

- شاطئ جليم: يعتبر واحدًا من أشهر الشواطئ العامة في الإسكندرية، ويقع في منطقة جليم وهو الوحيد العام شرق الإسكندرية.

- شاطئ المكس العام: يقع في منطقة المكس غرب الإسكندرية ويوفر خدمات ممتازة ومرافق رائعة، مع تكاليف دخول معقولة ويمتاز بمساحة رملية واسعة.

- شاطئ شهر العسل العام: يُعتبر من الشواطئ الهادئة والجميلة في الإسكندرية، ويتواجد في منطقة العجمي.

- شاطئ الهانوفيل العام: يعد من شواطئ العجمي ذات الواجهات المفتوحة ويعد من اشهر الشواطئ العامة في الإسكندرية.