رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تحذيراتها لجميع مصطافي المدينة الساحلية، إذ شهدت حالة البحر اليوم ارتفاعا نسبيا للأمواج ورفع الرايات الصفراء بالقطاع الشرقي والرايات الحمراء بالقطاع الغربي.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم، فإن نسب الاشغال متوسطة بالقطاع الشرقي ومنخفضة بالقطاع الغربي، إلا أنه وجب التحذير بالتحديد لرواد شواطئ غرب الإسكندرية بسبب وجود أمواج متوسطة الارتفاع تؤثر على حركة المواطنين أثناء التواجد داخل المياه، مما قد يسبب حالات غرق.

حالة شواطئ الإسكندرية اليوم

وأشار البيان إلى أن حالة شواطئ الإسكندرية اختلفت شرقا عن غربا، حيث برز توسط الأمواج في شواطئ القطاع الشرقي، بينما ازدادت الأمواج ارتفاعا على شواطئ القطاع الغربي، والتى تبدأ من المكس حتى منطقة «أبوتلات».

تحذيرات على شواطئ الإسكندرية

وتبع تلك التحذيرات نشر عدد من التوصيات والمحاذير المفترض معرفتها واتباعها من رواد شواطئ غرب الإسكندرية، أو ما تعرف بمسمى شواطئ العجمي، أهمها عدم التوغل داخل مياه البحر والسباحة داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ، إضافة إلى تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي، مع الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ بالأماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر.