عاجل.. «التموين» تقر منظومة جديدة لصرف الخبر المدعم.. «مستند رسمي»

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، خطابا مهما لكل مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشأن قواعد منظومة صرف الخبز الجديدة وفقا لقرار تحريك سعر رغيف الخبز البلدي، وحمل التوجيه رقم 18 بتاريخ 30 مايو 2024.

إجراءات منظومة صرف الخبز الجديدة

ونص التوجيه - حصلت «الوطن» على نسخة منه - على إجراءات منظومة صرف الخبز الجديدة، وجاء كالتالي:

-استمرار تقديم رغيف الخبز البلدى المدعم بذات الحصص المقررة عدد 5 أرغفة / للفرد المدرج تموينيا.

-استمرار انتاج رغيف العيش بدات الأوزان المقررة 90 جراما للرغيف وبذات المواصفات المقررة.

-تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:

-20 قرشا / للرغيف زنة 90 جراما للخبز (ماو - ملدن - مجر).

-20 جنيها سعر بيع عبوة 10 كيلوجرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريا.

-تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز (طرى - ملدن) لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح باحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.

-تقوم شركة البطاقات الذكية (سمارت) بتحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول بعاليه، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنا إجمالي المبالغ مستحقة السداد لصالح الهيئة عن كل مخبز على حدة.

-يقوم المخبز بالتأكد من إيداعها في حسابه يوميا.

-تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز أسبوعيا وإبلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل.

-يستمر صرف حافز توفير الخبز عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم (24) لسنة 2017م.

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالتسوية الفروق تصنيع الخبز المخابز الجيش والشرطة والإغراض الاخرى، وفقا لما ورد بالمادة الثانية بالتسوية مع مخابز القطاع العام والخاص .

المادة الرابع: بالنسبة لدقيق المستودعات المنصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية :-

-يستمر توزيع وصرف دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم (224) لسنة 2017م بذات الحصص المقررة (10) كيلوجرامات / للفرد المدرج تموينيا بسعر 20 جنيها لحصة الفرد.

-يقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريا بسعر الطن (2800) ألفان وثمانمائة جنيها للطن تسليم المطحن، على أن يصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 20 جنيها للشيكارة زنة 10 كيلوجرامات عن حصة الفرد.