منظومة الشكاوى الحكومية: حسم 1293 بلاغ بشأن التلاعب في وزن رغيف الخبز

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حسم 1293 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكل المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ إذ فحصت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين، الشكاوى وتابعت تنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

فحص 924 شكوى

ونوه تقرير عن حصاد منظومة الشكاوى الحكومية، إلى تلقي جهاز حماية المستهلك، وفحص 924 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وإنهاء وإزالة أسباب 675 شكوى وبلاغًا منها، وجارِ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

التعامل مع 4734 شكوي في قطاع الاتصالات

وتعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4734 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وجرى إزالة أسباب 2708 شكاوى وبلاغات منها.

وتعزيزًا لدور منظومة الشكاوى الحكومية في مساعدة الجهات المعنية بشأن تطوير العملية التعليمية وتلبية طلبات المواطنين بشأنها، جرى التعامل خلال فبراير الماضي مع 3862 شكوى واردة من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.