الشيخ أحمد تركي: الإذاعة المصرية لها دور كبير في نشر الوعي بقارة إفريقيا

تحتفل مصر، غدا، بعيد الإذاعة المصرية، ففي 31 مايو عام 1934 انطلق صوت المذيع المصري الراحل أحمد سالم بكلمته الشهيرة «هنا القاهرة»، ليعلن تدشين وبدء بث الإذاعة المصرية لأول مرة، لتكون باكورة الإذاعات العربية، ثم كانت التلاوة العطرة للقارئ الشيخ محمد رفعت هي افتتاحية للإذاعة المصرية فى نفس اليوم، وشكلت الإذاعة المصرية وجدان وعقول الأجيال المصرية من بعد هذا التاريخ، بل شكلت وجدان وعقول الشعوب العربية والأفريقية التي تابعت الإذاعة المصرية خلال تلك الفترة.

خذوا العلم من علماء الأزهر

وفي هذا السياق، قال الشيخ أحمد تركي، أمين الشؤون الدينية بحزب حماة «الوطن»، إنه رافق أحد الأساتذة الأفارقة في رحلة، متابعا: «فوجئت به بعد انتهائي من محاضرة للأئمة في جزيرة لامو الكينية، يقف ويقول: خذوا العلم من علماء الأزهر ومن مصر، فمصر هي التي علمت الدنيا الإسلام».

وأوضح تركي «تركي» أن الرجل ذكر تجربته مع الإذاعة المصرية، قائلا: «نشأت في قرية فقيرة من قري أوغندا، وما وجدت وسيلة لحفظ القرآن الكريم غير إذاعة مصر فكنت أضبط الإذاعة المصرية، كل يوم أردد القرآن خلف الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط عبدالصمد والشيخ المنشاوي حتي حفظت القرآن مثل اسمى وانا لا أتحدث العربية، وأهلني هذا لمنحة دراسية بالأزهر وأنا الآن أستاذ فى الجامعة بفضل الله ثم إذاعة مصر».

عيد الإذاعة المصرية

وأوضح تركي، أن تجربته الشخصية مع الإذاعة المصرية بدأت منذ طفولته، قائلا: «كنت لم أتجاوز الخامسة من عمرى وأستمع إلى الإذاعة عبر موجاتها المتعددة التي كانت ضيفا دائما لطيفا فى بيتنا الريفي الدافئ بمحافظة البحيرة، حيث تلاوة كبار القراء وابتهالات الشيخ النقشبندي على إذاعة القرآن الكريم وبرامج كبار المذيعين على صوت العرب والبرنامج العام والشرق الأوسط، وفعليا بدأت تجربتي الإذاعية عام 2004 عندما كنت ضيفا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من خلال عدة برامج قصيرة منها الأحاديث القدسية، ثم عام 2006 عبر أثير البرنامج العام وفقرة يعنى إيه كلمة وطن؟ برفقة صديقي العزيز الراحل الأنبا بيسنتي، أحد رموز الكنيسة القبطية وتقديم الإذاعي الكبير الأستاذ عبدالرحمن رشاد».