القوافل الطبية بـ«صحة الشرقية» تتصدر محافظات الجمهورية في علاج المواطنين

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تصدر منظومة القوافل العلاجية بمحافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال شهر أبريل 2024، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألفا و574 مواطنا بالمحافظة.

القوافل شملت التخصصات الطبية المختلفة

وأشار إلى أن القوافل الطبية شملت التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصصا وهي «الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم والتأهيل، المسالك البولية»، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان لـ 145 ألفا

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم الخميس عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان لـ 145 ألفا و673 مواطنا، من خلال 146 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.