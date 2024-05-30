الصور الأولى من حفل زفاف ياسمين رئيس وأحمد عبد العزيز

نشرت ياسمين رئيس عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف زواجها على أحمد عبد العزيز، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

ياسمين رئيس بفستان الزفاف

وظهرت ياسمين رئيس بفستان من تصميم نور عزازي، ومكياج ميرنا قزمان، وشعر جوني، وستايلست ندى حسام، وجرى التعاون مع المصور الفوتوغرافي دانيال صليب.

وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها «الفستان الأبيض» قريبًا بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

يعتبر أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل «جودر ألف ليلة وليلة»، الذي عرض في موسم رمضان، وحققت ياسمين ردود فعل إيجابية بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.