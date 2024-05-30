ماذا يحدث في الهند؟.. موجة حرارة غير مسبوقة تضرب دلهي وتهدد حياة الملايين

ضربت موجة شديدة الحرارة وصفت بغير المسبوقة مدينة نيودلهي الهندية، وذلك بعدما تجاوزت الحرارة 49 درجة مئوية، في العاصمة التي يسكنها أكثر من 29 مليون شخص، وتسببت في وفاة عامل متأثرًا بارتفاع درجة حرارته.

صيف خانق وارتفاع الحرارة بشكل غير معتاد

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن المدينة تشهد صيفًا خانقا، حيث يحبس الأغنياء أنفسهم في منازلهم المكيفة، بينما تتجمع الأسر الفقيرة تحت المراوح وتغطي نفسها بالخرق المبللة.

وأجمع الخبراء، على أن درجات الحرارة ترتفع بشكل أعلى بكثير من المعتاد، حيث تتحمل الهند وطأة أزمة المناخ.

وشهد شمال الهند موجة حارة في شهر مايو، حيث ارتفعت درجات الحرارة هذا الأسبوع على التوالي فوق 45 درجة مئوية، ما جعل الظروف لا تطاق بل وتهدد حياة الملايين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تبريد أنفسهم أو يضطرون إلى العمل في الخارج في وظائف البناء أو العمل.

درجات الحرارة وصلت 52 درجة

وسجلت بعض أجزاء المدينة درجات حرارة وصلت إلى 52 مئوية، رغم أن المسؤولين قالوا في وقت لاحق، إن هذه ربما كانت قراءة خاطئة.

وتوفى مهاجر يبلغ من العمر 40 عامًا كان يعمل في مصنع بدلهي، أمس الأربعاء بعد أن ارتفعت درجة حرارة جسمه بمقدار 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي.

وقال طبيبه لوسائل إعلام هندية، إنه كان يعيش في غرفة بلا مبرد أو مروحة وأصيب بحمى شديدة للغاية، تسببت في ارتفعاع درجة حرارة جسمه إلى أكثر من 41.5 درجة مئوية.

وتعاني الهند من مشكلة في مياه الشرب النظيفة، نتيجة استخدامها لتبريد الجسم، ما تسبب في عدم وصولها لأنحاء كثيرة من البلاد، ما تسبب في تفاقم الأزمة، بالإضافة لقطع الكهرباء في ساعات الذروة بسبب الاستخدام الكثيف للتكيفات في المنازل.