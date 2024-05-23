طريقة عمل «سد الحنك» بجوز الهند في 15 دقيقة.. وصفة الجدات اللذيذة

سد الحنك من الحلوى الشعبية الشهيرة التي تحب الجدات وربات البيوت تحضيرها بكثرة؛ لما تتسم به من مذاق لذيذ ومشبع، وأيضًا لإمكانية عملها بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل، لذا يستعرض التقرير التالي طريقة عمل سد الحنك بجوز الهند.

يُمكن لربة المنزل تحضير سد الحنك بجوز الهند بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 15 دقيقة في البيت، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل سد الحنك بجوز الهند

المقادير:

كوب من الدقيق.

كوب من الكريمة.

كوب من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

للتزيين:

3 ملاعق كبيرة من الفستق المجروش.

3 ملاعق كبيرة من البندق المجروش.

3 ملاعق كبيرة من الزبيب.

طريقة تحضير سد الحنك بجوز الهند

ضعي الدقيق في مقلاة غير قابلة للالتصاق، وقومي بتحميصه على نار متوسطة مع الاستمرار بالتقليب إلى أن يصبح الدقيق ذهبي اللون.

ضيفي السكر والفانيلا إلى كوب الكريمة السائلة، واخلطيهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

بعد التأكد من أن الدقيق أصبح محمصاً وذهبي اللون، ارفعيه عن النار واصنعي حفرة داخله، ثم ابدأي بإضافة كميات صغيرة من الكريمة مع الاستمرار بالتقليب إلى أن تنتهي كمية الكريمة وتتشكل عجينة طرية.