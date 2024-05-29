موجة حارة تضرب الهند تحطم الأرقام القياسية.. تقترب من الـ50 درجة مئوية

ارتفعت درجات الحرارة في دلهي إلى مستويات قياسية بلغت 49.9 درجة مئوية «121.8 فهرنهايت» مع تحذير السلطات من نقص المياه في العاصمة الهندية، بحسب ما كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

درجات حرارة قياسية في الهند

وبحسب الصحيفة البريطانية، سجلت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، التي أبلغت عن ظروف موجة حارة شديدة، درجات الحرارة يوم الثلاثاء، في محطتين بضواحي دلهي في ناريلا ومونجشبور، قائلة إنها أعلى بتسع درجات من المتوقع

وتوقع خبراء الأرصاد درجات حرارة مماثلة يوم الأربعاء في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 30 مليون نسمة، وأصدروا إشعار تحذير باللون الأحمر للناس لأخذ الحيطة والحذر، لافتا إلى تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الصحة، خاصة بالنسبة للرضع وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتعد دولة الهند ليست غريبة على درجات الحرارة الحارقة في الصيف؛ إذ خلال شهر مايو 2022، وصلت درجة الحرارة في أجزاء من دلهي إلى 49.2 درجة مئوية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، إن بعد سنوات من البحث العلمي تم الإشارة إلى أن تغير المناخ يتسبب في أن تصبح موجات الحر أطول وأكثر تواترا وأكثر شدة.

تحذيرات من نقص المياه

وحذرت سلطات المدينة من خطر نقص المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة؛ إذ ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن أتيشي مارلينا، وزير المياه، دعا إلى مسؤولية جماعية لوقف الإسراف في استخدام المياه.

ونقلت صحيفة «إنديان إكسبرس» عن أتيشي قوله: «لمعالجة مشكلة ندرة المياه، اتخذنا عددًا كبيرًا من الإجراءات مثل تقليل إمدادات المياه من مرتين يوميًا إلى مرة واحدة يوميًا في العديد من المناطق»، مضيفا أنه سيتم تقنين المياه التي تم توفيرها بهذه الطريقة وتزويدها بالمناطق التي تعاني من نقص المياه حيث يستمر الإمداد لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط يوميًا.