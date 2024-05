إعصار مدمر يضرب الهند وبنجلاديش.. مشاهد صادمة (فيديو)

تعرضت قرى ساحلية في الهند وبنجلاديش لإعصار مدمر، أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان وإجلاء نحو 800 ألف شخص، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأفادت تقارير تليفزيونية في بنجلاديش، بإغلاق مطار تشاتوجرام في بنجلاديش، وأُجلي ما يقرب من 800 ألف شخص بسبب الإعصار، إذ بدأ إعصار ريمال في ضرب الساحل الجنوبي للبلاد، مساء الأحد، ومن المتوقع أن يستغرق نحو 5 إلى 6 ساعات لعبور المنطقة الساحلية الواسعة.

#WATCH West Bengal: Heavy rain and gusty winds lash Kolkata; visuals from Kalighat.



As per IMD, Severe #Cyclonic Storm (SCS) “Remal” over the North Bay of Bengal about 110 km east of Sagar Islands (West Bengal),to move nearly northwards and cross Bangladesh and adjoining WB… pic.twitter.com/sK6XJlmXzg