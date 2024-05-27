إعصار مدمر يضرب الهند وبنجلاديش.. مشاهد صادمة (فيديو)

تعرضت قرى ساحلية في الهند وبنجلاديش لإعصار مدمر، أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان وإجلاء نحو 800 ألف شخص، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأفادت تقارير تليفزيونية في بنجلاديش، بإغلاق مطار تشاتوجرام في بنجلاديش، وأُجلي ما يقرب من 800 ألف شخص بسبب الإعصار، إذ بدأ إعصار ريمال في ضرب الساحل الجنوبي للبلاد، مساء الأحد، ومن المتوقع أن يستغرق نحو 5 إلى 6 ساعات لعبور المنطقة الساحلية الواسعة.

مصرع 7 أشخاص جراء أعاصير بنجلاديش

#WATCH West Bengal: Heavy rain and gusty winds lash Kolkata; visuals from Kalighat.



As per IMD, Severe #Cyclonic Storm (SCS) “Remal” over the North Bay of Bengal about 110 km east of Sagar Islands (West Bengal),to move nearly northwards and cross Bangladesh and adjoining WB… pic.twitter.com/sK6XJlmXzg — Argus News (@ArgusNews_in) May 26, 2024

كنا تضررت العديد من القرى الساحلية في بنجلاديش وغمرتها المياه، وتضررت السدود المائية المنشأة لحماية مناطق الفيضانات بسبب العواصف العاتية.

لقي 7 أشخاص حتفهم، وفُقد شخصان آخران بعد انقلاب قارب في جنوب غرب بنغلاديش.

وعمل المتطوعين على نقل النازحين إلى ملاجئ الأعاصير التي تصل إلى 9 آلاف ملجأ في بنغلاديش، وأغلقت الحكومة جميع المدارس في المنطقة.

إغلاق مطار كولكاتا الهندي

وفي الهند تم إغلاق مطار كولكاتا، وتم إلغاء جميع الرحلات الداخلية من وإلى كوكس بازار.