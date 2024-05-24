طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند.. خطوات سهلة ومكونات متوفرة

الشكلمة من الحلويات اللذيذة، التي يمكن إعدادها بطريقة بسيطة، و«بتكات» جديدة ويمكن الحصول على نفس مذاق المحلات، ولا تحتاج سوى مقادير قليلة ومتوفرة، لذا يبحث البعض عن طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند.

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra، طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند

المقادير:

كوب جوز هند مبشور.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة دقيق.

عدد 2 بياض بيض صغير أو 1 بياض بيضة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كريز.

عنب أحمر أو فراولة للتزيين.

طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند:

في طبق عميق يمكن وضع ربع كوب سكر، وكوب جوز هند مبشور، وملعقة صغيرة دقيق، ويتم الخلط جيدًا.

أما الخطوة الثانية في طبق يوضع 2 بياض بيض مع الفانيليا ويتم مزجهم جيدًا، ثم يتم خلطهم مع الدقيق جيدًا، ونحضر صينية مدهونة بالزيت.

نقسم الخليط إلى كور متوسطة الحجم، وترص في صينية مدهونة بمادة دهنية، أو بها ورقة خبز، وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة، وتركها من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيا، وتخرج من الفرن ونتركها داخل الصينية، ونضع الكرز أو العنب الأحمر، كنوع من التزيين، ونتركها تبرد تمامًا، ثم تقدم بعد تناول الطعام أو كحلوى للضيوف.