جائزة التقديرية.. ممدوح الدماطي: مصر عامرة بالمبدعين

حصد الدكتور ممدوح الدماطى، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة عين شمس، وزير الآثار الأسبق، جائزة الدولة التقديرية للعام 2024 تقديراً لمجمل أعماله الثقافية العلمية والبحثية والخدمية ومشواره المهنى فى مجال العلوم الاجتماعية.

وأعرب «الدماطى» عن سعادته واعتزازه بالتكريم، مضيفاً أن الدولة تقدر جهود المبدعين طول الوقت على مسيرتهم العلمية، وهو ما يُثلج صدورهم، ويُعمق مشاعر الانتماء للوطن العامر بأبنائه المتفوقين فى كل مناحى الحياة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الدولة تقدم كل أوجه الدعم والمساندة لأبنائها، إيماناً منها بقدراتهم وتشجيعاً لهم على مواصلة طريق النجاح والازدهار وتقديم كل ما يُثرى المجتمع، «وطننا يستحق بذل كل ما بوسعنا للوصول إلى مكانة أعلى دوماً، فمصر كبيرة ولديها مبدعون».

وحقق «الدماطى»، خلال مسيرته، العديد من الإنجازات، وله مشاركات عديدة فى المؤتمرات الدولية، كما أشرف على عدد من الرسائل العلمية وله العديد من الأبحاث العلمية، وحصل على وسام فارس من الرئيس الإيطالى فى العاشر من أكتوبر 2004.

وتدرج فى المناصب حتى شغل منصب وزير الآثار فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة إلى إجادته اللغتين الألمانية والإنجليزية، والتى مكنته من أن يكون أستاذاً زائراً بقسم الآثار المصرية القديمة فى الجامعات الأوروبية.