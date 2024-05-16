استثناء المتحف الكبير و«الحضارة» من الزيارات المجانية السبت المقبل

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إنّ المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط والمتحف المصري الكبير بالرماية لا ينطبق عليهما قرار المجلس بفتح باب الزيارة بالمجان للمصريين السبت المقبل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام، وجميع المتاحف الأخرى يكون دخول المصريين إليها مجانا هذا اليوم.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ المتاحف أعدت العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ومتحف الفن الإسلامي على سبيل المثال سينظم مجموعة من الورش الفنية والتعليمية بعنوان «علوم من زمن فات»، وينظم المتحف المصري في التحرير جولات إرشادية مجانية للزائرين من المصريين، فضلا عن تنظيم سلسلة من المحاضرات العلمية والتي يلقيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في علم الآثار والمتاحف، تحت عنوان «مستقبل المتحف المصري بالقاهرة بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة».

معرض أثري بمتحف قصر المنيل

وأوضح المصدر، أنّ المتحف القبطي سينظم هذا اليوم سلسلة محاضرات علمية بعنوان «دور لجنة حفظ الآثار العربية في النشر العلمي للآثار الإسلامية القبطية»، كما ينظم متحف قصر المنيل معرضا أثريا بعنوان «أعياد ومتاحف» ويضم 20 قطعه أثرية من مقتنيات المتحف.