رئيس متحف الحضارة: بطولة العالم للإسكواش فرصة للترويج للسياحة المصرية

أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن استضافة المتحف لنهائيات بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات كانت فرصة عظيمة للترويج للسياحة المصرية.

وشهدت البطولة مشاركة 128 لاعبًا من 21 دولة، وهو ما ساهم في جذب أنظار العالم إلى مصر وعزز من مكانتها كوجهة سياحية مميزة.

وأوضح غنيم أن استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية العالمية تُساهم في دعم الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وتُظهر قدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

كما تُسهم البطولة في الترويج للسياحة الرياضية في مصر، وجذب المزيد من السياح المهتمين بالرياضة.

وحرصت هيئة المتحف القومي للحضارة على تقديم كافة سبل الدعم لفعاليات البطولة، إيمانًا منها بأهميتها في الترويج لمصر وللمتحف على حدٍ سواء.

وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا، حيث حظيت بتغطية إعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما ساهم في الترويج لمصر بشكلٍ كبير.

وتُعدّ بطولة العالم للإسكواش مثالًا هامًا على كيفية استغلال الفعاليات الرياضية للترويج للسياحة المصرية وجذب المزيد من السياح إلى البلاد.