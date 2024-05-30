«السياحة» توافق على مقترح إقامة قاعة جديدة للتحنيط في متحف الحضارة

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط، اليوم، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي شاركت في المؤتمر بشكل افتراضي عن بعد.

حجز إلكتروني مسبق للجولات السياحية في متحف الحضارات

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى اليوم، أن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة ، قدم عرضا تقديميا موجزا عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها خلال الفترة الماضية، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب.

وعرض غنيم نتائج تجربة الخدمة الجديدة التي يقدمها المتحف، والتى وافق عليها مجلس إدارة المتحف في جلسته السابقة، وشملت البدء في إتاحة حجز جولات إرشادية بالمتحف من خلال الحجز المسبق إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمتحف، والتي بدء تنفيذها منذ 9 أبريل الماضي.

وأوضح أن هذه الخدمة تتضمن توفير عدد من المرشدين السياحيين، الذين يقومون باصطحاب زائري المتحف خلال جولتهم لشرح القطع الأثرية في القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري، باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتحف، والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم المتحفية، ما يأتي في اطار أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

أبرز الفاعليات والأنشطة الثقافية والفنية في متحف الحضارات

كما استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، أبرزها أمسية موسيقية للفنان والموسيقار هاني شنودة بعنوان ألحان خالدة، ومعرض مؤقت بعنوان حكاية متحف بقاعة النسيج المصري لإحياء الذكرى الثالثة لافتتاحه، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية بعنوان العمال صناع الحضارة بمناسبة عيد العمال، وفعاليات بطولة العالم للإسكواش، والملتقى الدولي الثاني للتمكين بالفن، وورشة فنية تراثية تحت عنوان كحك العيد، وذلك ضمن فعاليات ورش الشيف المصري الصغير في الموسم الثاني من مبادرة طبلية مصر، وذلك بالتعاون مع مجموعة صادكو، وفعالية ثقافية لإحياء التراث بعنوان تراث مصري عمارة وفن.

وأوضحت وزارة السياحة أنه جرى خلال الاجتماع، التصديق على محضر الجلسة السابقة، والموافقة من حيث المبدأ على مقترح إقامة قاعة جديدة بالمتحف، تختص بفنون التحنيط في مصر القديمة، وهو ما يعد استكمالاً لفكرة سيناريو العرض المتحفي للمتحف، ومع ما تمثله المومياوات من قيمة تاريخية وأثرية كبيرة، حيث جرى التأكيد على أهمية ذلك في المساهمة في تطوير وإثراء تجربة الزائرين بالمتحف، وإضافة تجارب وعناصر جذب له، وقصص وسيناريوهات متحفية جديدة وبما يعزز من استدامة دور المتحف الثقافي والتراثي والأثري.

وأشارت الوزارة إلى أنه جري أيضا تتقديم عرض تقديمي عن الموازنة المالية لهيئة المتحف لعام 2023-2024، وعرض ومناقشة قائمة التدفقات المالية لهيئة المتحف للعام المالي 2023-2024 (التقديرية والفعلية) ومقارنتها خلال العام المالي الحالي بالعام المالي السابق، واستعراض أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب.

ومن جانبه، ثمن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، على ما يتم عرضه ومناقشته خلال المجلس فيما يخص الأداء المالي والموازنة المالية الخاصة بهيئة المتحف، مشيراً إلى أن الموازنات المالية تعتبر أحد أهم أدوات تحقيق الاستراتيجيات الخاصة بأي مؤسسة، وأحد آليات الحوكمة والرقابة والمتابعة من قبل مجالس الإدارة وخاصة لوضع رؤية طويلة الأجل لتحقيق الأبعاد الاستراتيجية لإدارة المؤسسات.