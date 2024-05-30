اجتماع بـ«صحة الشرقية» لمناقشة الموقف الختامي للسنة المالية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الشؤون المالية والإدارية بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية.

مناقشة الموقف الختامي للسنة المالية الحالية

تناول الاجتماع مناقشة الموقف الختامي للسنة المالية الحالية، والاطمئنان على كل الشؤون المالية، وصرف المخصصات المالية لمستحقيها قبل الانتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية 2023-2024، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، وتأكد وكيل الوزارة من المدير المالي والإداري بكل إدارة صحية ومستشفى من عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، وتوافر الاحتياجات المالية اللازمة خلال هذه الفترة، وسداد المدفوعات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد أي مديونيات، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل المطالبات المالية لدى الإدارة والمستشفى من الجهات الخارجية.

توجيه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات

كما وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات، وسرعة سداد المستحقات المالية للشركات المنفذة للأعمال وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لهم، قبل الانتهاء من السنة المالية للعام الحالي، كما وجَّه وكيل الوزارة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، بمتابعة الحسابات الختامية بالوحدات الحسابية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز بعض البنود المالية للإدارات الصحية والمستشفيات للانتهاء من أي أعمال تطوير، أو احتياجات مالية قد تؤثر على انتظام العمل، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.