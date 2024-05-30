«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ547 ألف مواطن ضمن حملة «قلبك أمانة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ547 ألفا و320 مواطنًا ضمن حملة قلبك أمانة، للاكتشاف المبكر والتوعية بالمخاطر القلبية والوعائية الناتجة عن الإصابة بالأمراض غير السارية، وذلك منذ إطلاقها في فبراير 2023.

اكتشاف مبكر للأمراض غير السارية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الحملة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 401 منشأة رعاية أولية (وحدات صحية ومراكز طبية) في 21 محافظة، وتستهدف المواطنين من الفئة العمرية 18 عامًا، وذلك من خلال تطبيق برنامج مسح واكتشاف مبكر للأمراض غير السارية (ضغط- سكر) وعوامل الخطورة للإصابة بها.

الاكتشاف المبكر والتوعية بالمخاطر القلبية والوعائية

ومن جانبها، قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن حملة قلبك أمانة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وعوامل الخطورة والإدارة السليمة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بأهمية اتباع نمط حياة صحي متمثل في التغذية السليمة وممارسة الأنشطة الرياضية والإقلاع عن التدخين.

فيما أوضح الدكتور محمد حسن، القائم بتيسير أعمال مدير عام الادارة العامة للمناطق الطبية المتكاملة، أن الحملة أجرت رسم القلب لـ35 ألفا و360 مواطنًا، وإجراء تقييم التعرض للمخاطر القلبية إلى 137 أل و608 مواطنين، موضحًا أن الخدمات المقدمة من خلال الحملة وتطبيق برنامج الأمراض غير السارية، تشمل إنشاء ملف طبي للمتابعة المستمرة، وقياس ضغط الدم السكر العشوائي شهريًا، واحتساب مؤشر كتلة الجسم ورسم القلب الكهربائي سنويًا.