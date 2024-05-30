جائزة التفوق.. حامد عبدالرحيم عيد: النجاح إصرار ومثابرة

حصد الدكتور حامد عبدالرحيم عيد، أستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة، جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعماله الثقافية والاجتماعية والكيميائية على مدار مسيرته العلمية الممتدة لـ30 عاماً من الإنتاج العلمى والأدبى.

وقال «عبدالرحيم»، فى تصريحات خاصة، إن جريدة «الوطن» تبذل جهداً كبيراً وتُقدم محتوى إعلامياً هادفاً يستحق المتابعة، وأسهمت فى تنوير وتثقيف الشعب المصرى، علاوة على نقل الأحداث بموضوعية ونزاهة.

وعن تفاصيل حصوله على جائزة الدولة للتفوق قال أستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة: «حصلت على جائزة الدولة للتفوق عن أعمالى الثقافية والاجتماعية، وأستغل الفرصة فى توجيه رسالة لكل من يريد النجاح فى أى مجال، مفادها أن النجاح ليس مشروطاً إلا بالإصرار والمثابرة وتحديد الأهداف».

وأضاف: «أنتجت أكثر من 60 إصداراً متنوعاً ما بين العلوم التطبيقية فى الكيمياء والأدب والثقافة، بينها 35 ورقة بحثية فى الكيمياء، 12 ورقة منشورة فى مجلات عالمية، و30 إصداراً فى العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية».

وتابع: «لدىّ إنتاج فى العلوم الاجتماعية، كما أعمل فى تخصصى الكيميائى، ونشرت 5 كُتب باللغة العربية، بينها كتاب بعنوان أنفاس التاريخ، وآخر كتاب شاركت فيه مع مجموعة من العلماء المصريين بعنوان علماء مصريون عظماء، أبرزهم مصطفى مشرفة وعلى إبراهيم، يستعرض قصص مجموعة من العلماء فى مجال العلوم الطبيعية الذين أسسوا النهضة العلمية لمصر فى القرن العشرين».