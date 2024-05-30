جائزة التفوق.. عبدالرحيم كمال: الثقافة صمام أمان

عبّر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال عن سعادته بالفوز بجائزة التفوق فى الآداب من وزارة الثقافة لعام 2024، قائلاً: «كل الامتنان للدولة على تقديرى ومنحى الجائزة، وأشعر بالفخر والسعادة بعد مشوار مع الورقة والقلم».

وأكد «كمال» أهمية دور الثقافة والفن باعتبارهما صمام أمان للمجتمع بأسره، متابعاً: «كلما فتحنا باباً للفن أغلقنا باباً للتطرف والإرهاب، ومن الرائع أن يكون لدينا سينمائيون وروائيون جدد ومسرحيون».

وأشار الكاتب إلى تفاؤله بالأجيال الجديدة من الروائيين وكاتبى القصص القصيرة والمسرح.

لافتاً إلى أن الدورة الماضية من معرض القاهرة للكتاب شهدت العديد من التجارب المتميزة، متابعاً: «أرى أن بلدى يستحق أن يخرج به أجيال جديدة مثلما ظهرت أجيال قبلنا من العظماء ما زلنا نعيش على إبداعاتهم وسيرتهم».

وأكمل: «الكتابة فى مصر لها تاريخ طويل وممتد، حتى لو بهت الإبداع فى فترة فهو على موعد مع العودة مرة ثانية، والثقافة أصبحت بالعرض، القدرة أكبر على الإنتاج، وفى النهاية سيتطور هذا المنتج ويظهر مبدعون أقدر على التعامل مع الشكل الجديد، والتطور له وعليه طوال الوقت، وإجمالاً أنا مع التطور ومع أن القادم أفضل، خصوصاً فى بلد بحجم مصر».