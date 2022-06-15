جامعة الإسكندرية تكرم الدكتور جمال ياقوت بعد حصوله على جائزة التفوق

أعلن الدكتور جمال ياقوت، المخرج المسرحي ورئيس مهرجان القاهرة للمسرحي التجريبي، تفاصيل تكريمه من قبل كلية التجارة بجامعة الإسكندرية بمناسبة حصوله على جائزة التفوق في الآداب، من وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 7 يونيو 2022.

وأضاف جمال ياقوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أدعو كل الأصدقاء والطلاب لحضور تكريمي باكر الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة المؤتمرات بالكلية، لحصولي على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، كل الامتنان والتقدير للأستاذ الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة والصديق أحمد زغلول على هذه المبادرة».

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أعلنت والدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة «التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية»، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.

جائزة التفوق

وجاءت أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق كالتالي:

- في مجال الفنون، فاز كل من الدكتور جمال ياقوت والدكتور أحمد عبدالكريم.

- في مجال الآداب، فاز كل من الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، والدكتور عمرو دوارة المؤرخ المسرحي.

- في مجال العلوم الاجتماعية، فاز بها كل الدكتورة إيمان عامر، واسم الراحلة المستشارة تهاني الجبالي، والدكتور أحمد حسنين.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

في سياق آخر أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، مساء أمس، إطلاق مسابقة للكتابة المسرحية تشمل النصوص المسرحية التجريبية القصيرة لكل لكل الكتاب والمؤلفين من مصر والعالم العربي، باللغة العربية الفصحى أو أي من اللهجات المحلية.

وأشار المهرجان أن يمنح ثلاث جوائز مادية في تلك المسابقة الجائزة الأولى 15 ألف جنيه مصري، والجائزة الثانية 10 آلاف جنيه مصري، والجائزة الثالثة 8 آلاف جنيه مصري، كما سيتم نشر النصوص الفائزة باللغة العربية ولغات أخرى بعد ترجمتها من خلال المهرجان، كما يتم نشر جميع النصوص المختارة للقائمة القصيرة باللغة العربية.