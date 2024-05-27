«المرصد العربي» يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين​

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيما للنازحين، تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مدينة رفح الفلسطينية، الذي أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين النازحين العزل، مستنكرا مسلسل جرائم كيان الاحتلال المستمرة، وضربها عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية، ومواصلته لعملياته بقتل المدنيين الأبرياء في حرب إبادة جماعية، تتم تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

الممارسات الإسرائيلية

أكد «المرصد» في بيان، أن الممارسات الإسرائيلية والسياسة الممنهجة، الرامية لتوسيع رقعة الحرب، تعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ومن شأنه يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد للوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

محكمة العدل الدولية

أشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن ارتكاب الاحتلال مجزرة في رفح الفلسطينية بحق النازحين، إمعان في تجاهل وانتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، الذي يلزمها بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي، لضمان حركة الأفراد وإدخال الإمدادات الإنسانية.