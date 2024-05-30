حرمان من الامتحان و7 سنين حبس.. وزير التعليم يحذر من محاولات الغش بالثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، محذرًا حيازة الموبايل جريمة، وأي شخص من غير الطلاب، سيتطبق عليه القانون 101، وقد تصل عقوبته للحبس 7 سنوات.

وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، «أرجو مراجعة جميع الإجراءات، ذاكرًا أن الاختبارات والامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي، وما قبله ومن يريد أن يرى شكل الامتحان من حيث تركيبة الأسئلة يعود لامتحانات العام الماضي».

وحذر وزير التعليم طلاب الثانوية العامة من أي محاولات للغش، خلال الامتحانات، قائلًا: «لازم الطالب يتفتش قبل دخول اللجنة، والعصا الإلكترونية ستمر بالطرقة في الفصول خلال الامتحان»، مؤكدًا أنه سيتم المرور بالطرقة داخل اللجان.

ورد خالد أبو بكر قائلًا: «لماذا لا ندقق التفتيش خارج اللجان؟، وأرجو مراجعة هذا الإجراء، وابني في الثانوية العامة، صوت العصا مقلق».

وأضاف خالد أبو بكر، أن التفتيش حدث خلال دخول المدرسة فلا داعي لتفتيش آخر، وإذا حدث تفتيش آخر، فربما لا نثق في التفتيش وربما لا نجيد التفتيش الإداري على الباب.