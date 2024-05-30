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وزير التعليم لـ«طلاب الثانوية العامة»: الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي

كتب:

منتصر سليمان
10:53 م | الخميس 30 مايو 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، وحرصها على مصلحة الطلاب وتكافؤ الفرص، موجهًا رسالته للملاحظين: «الطالب زي ابنك وأخوك، ولازم الطالب ينصاع للتفتيش، ونساعد بعض على تكافؤ الفرص».

فتح أبواب اللجان بامتحانات الثانوية العامة 8.30 صباحًا

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إنه سيتم فتح أبواب اللجان بامتحانات الثانوية العامة 8.30 صباحًا والتفتيش إجباري، وسيتم إرسال كافة الإرشادات للمدارس، وأنصح الطلاب بمشاهدة الفيديو الخاص بالإرشادات، مشيرًا إلى أنه تدريب رؤساء اللجان.

وأكمل: «الاختبارات والامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي، وما قبله، واللي عاوز يشوف شكل الامتحان من حيث تركيبة الأسئلة يرجع لامتحانات العام الماضي».

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