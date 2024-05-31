عمر خيرت يٌبدع في حفل التجمع الخامس (صور)

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا ضخما في التجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بعدة ساعات.

عمر خيرت يحي حفلا من أشهر المقطوعات الموسيقية

وقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: «إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، البخيل وأنا، مسألة مبدأ، صابر ياعم صابر، خللي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة، كما عبر عن سعادته بالتعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري».

وكان عمر خيرت، أقام مؤخرًا حفل توقيع مذكراته الخاصة بتحرير محمد الشماع.

وتحتوى المذكرات على فصول عديدة تطرق كافة جوانب حياة خيرت ومشواره الفني، بدءًا من الحديث عن جده محمود خيرت، صاحب الصالون الثقافي الشهير في بدايات القرن العشرين، إذ كان محاميًا وكان مهتمًا جدًا بالفنون وشاعرًا وأديبًا ومترجمًا ورسامًا وموسيقيًا، مرورًا بحكاياته عن عمه الموسيقار أبوبكر خيرت، المهندس المعماري الأشهر، ومؤسس الكونسرفتوار المصري، الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، ومصمم مبناه الأول، والعديد من المباني الأخرى.