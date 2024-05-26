عمر خيرت يشارك في الدورة الثانية من مهرجان الجينيريك الذهبي الدولي بالجزائر

يفتتح مهرجان الجينيريك الذهبي الدولي في دورته الثانية، يوم 29 مايو الجاري، بدار الأوبرا بالجزائر، تحت رعاية الدكتورة صورايا مولوجي وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن يتم استخدام مقطوعة موسيقية من أشهر أعمال الموسيقار العالمي عمر خيرت خلال الحفل.

تفاصيل مهرجان الجينيريك الذهبي الدولي بالجزائر

وصرح الموسيقار عمر خيرت في بيان، اليوم، بأنه يشعر بالسعادة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الراقي وخصوصا أنه يهدي دورته الحالية إلى أبطال فلسطين، مشددا عن فخره باستخدام ومشاركة أحد مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يقوم بالعزف بنفسه خلال المهرجان الموسيقي المقبل في الجزائر.

وأوضحت السيدة سميرة حاج جيلاني، في بيان، اليوم، أن النسخة الثانية للجنيريك الذهبي الوليد تكرم الفقيدة الممثلة المخرجة والمنتجة الجزائرية ريم غزالي، والفنان المصري الراحل طارق عبد العزيز صديق الجزائر كما يطلقون عليه، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية الجزائرية والعربية والتي تشارك في المسابقة الرسمية.

وأضافت أن لجنة تحكيم مهرجان الجينيريك الذهبي للدراما، تضم كل من حميدة آيت الحاج مخرجة، عبد الباسط بن خليفة ممثل الجزائر، ونوال مسعودي ممثلة الجزائر، ريم حنا كاتبة سيناريو سوريا، بالإضافة إلى نصر الدين السهيلي مخرج تونس.

الأعمال الدرامية المرشحة لأفضل عمل عربي

ومن الأعمال الدرامية المرشحة لنيل جائزة أحسن عمل عربي 2024 من مصر مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، ومسلسل «أعلى نسبة مشاهدة »، ومسلسل «مليحة»، ومن سوريا مسلسل «العربجي»، ومسلسل «أولاد بديعة»، ومن لبنان مسلسل «ع أمل» ومن السعودية مسلسل «شباب البمب»، ومن تونس مسلسل «فلوجة».

مشاركة نجوم الوطن العربي في المهرجان

ويستضيف المهرجان عددا كبيرا من نجوم الوطن العربي منهم النجم فارس حداد والنجم عابد فهد وعباس النوري من سوريا والنجم بيار داغر من لبنان والنجمة جينى اسبر من لبنان والنجمة عفاف شعيب وجمال العدل منتج وأحمد الحلواني من مصر ويسري عكاشة منتج من مصر، والنجم إياد نصار من الأردن.