تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بسوق الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في أبحاث الذهب عن تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارا، إذ سجل نحو 3105 جنيهات للشراء و3125 جنيها للبيع اليوم الجمعة 31-5-2024.

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

وبحسب الأسعار المعلنة سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر جودة ونقاءً، نحو 3555 جنيها للشراء، غير شامل الضريبة والمصنعية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 10 جنيهات للجرام، إذ سجل نحو 2650 جنيها للشراء، غير شامل الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما تراجع سعر الجنيه الذهب وسجل 24 ألفًا 900 جنيها للشراء، غير شامل الضريبة والمصنعية، بعدما كان 24 ألفا و900 جنيه.