تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن.. «عيار 21 بكام»

أعلنت الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيلون العالمية، المخصصة في أبحاث الذهب، تراجع جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، إذ سجل نحو 3095 جنيها للبيع، مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات المسائية، إذ كان يسجل نحو 3100 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

ترصد «الوطن» أسعار الذهب في محلات الصاغة وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب، تكون الأسعار غير شاملة الضريبة والمصنعية وهي كالتالي:

ووفق الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للذهب تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر جودة ونقاءً، وسجل نحو 3560 جنيها للشراء، غير شامل الضريبة والمصنعية، و3537 جنيها للبيع، غير شامل الضريبة والمصنعية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، إذ سجل نحو 2670 جنيها للشراء، 2653 للبيع «غير شامل الضريبة والمصنعية».

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14، وسجل نحو 2063 للبيع، بينما سجل 2070 للشراء، وفق المعلن من مؤسسة جولد بيليون وشعبة الذهب منذ قليل.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 12، وسجل نحو 1769 جنيهًا للبيع، بينما سجل نحو 1780 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب، وفق آخر تحديث من مؤسسة جولد بيليون، 24 ألفًا و920 جنيها للشراء، «غير شامل الضريبة والمصنعية»، بعدما كان مسجلاً 24960 جنيها.