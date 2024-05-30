سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات.. «اعرف بكام»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارا نحو 3100 جنيه للشراء و3120 جنيها للبيع، محققًا قيمة تراجع 10 جنيهات، مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات اليوم الخميس 30-5-2024، نحو 3110 جنيهات، وفقًا للأسعار المعلنة من مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في أبحاث الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفق الأسعار المعلنة من بورصة الذهب ومؤسسة جولد بيليون في آخر تحديث لها منذ قليل، سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر جودة ونقاءً، نحو 3553 جنيها للشراء، غير شامل الضريبة والمصنعية، و3566 جنيها للبيع، غير شامل الضريبة والمصنعية، ويختلف سعر جرام الذهب عيار 24 عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 10 جنيهات للجرام، إذ سجل نحو 2656 جنيها للشراء، «غير شامل الضريبة والمصنعية»، وفق المعلن من مؤسسة جولد بيليون خلال بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 30-5-2024.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب وفق آخر تحديث من مؤسسة جولد بيليون، 24 ألفًا و920 جنيها للشراء، «غير شامل الضريبة والمصنعية»، بعدما كان مسجلاً 24960 جنيهاً.