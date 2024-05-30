سعر الذهب العالمي يتراجع خلال تعاملات اليوم.. ماذا يحدث للمعدن الأصفر؟

سجل سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، انخفاضا كبيرا، لليوم الثاني على التوالي، ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، بينما يستمر الترقب للبيانات الاقتصادية التي تبدأ في الصدور خلال جلسة اليوم.

وبحسب جولد بيليون، سجل سعر الأونصة 2337 دولارا للتداول، وقت كتابة التقرير الفني، بالقرب من سعر افتتاح جلسة اليوم، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1%.

تراجع سعر الذهب إلى قاع سعري

وتراجعت أسعار الذهب إلى القاع السعري الأخير الذي سجله عند المستوى 2325 دولارا للأونصة، وفي حال كسر سعر الذهب لهذا المستوى قد يندفع إلى مزيد من الهبوط، مستهدفا المستوى 2300 دولار، ومن بعده منطقة 2270 – 2280 دولارا للأونصة.

ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب إلى الارتفاع في مستويات الدولار، مقابل غيره من العملات الرئيسية، إذ ارتفع مؤشر الدولار أمس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين.

وأدت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى إبقاء المتداولين متحيزين إلى حد كبير تجاه الدولار، وبعد الأداء الباهت في مزادات بيع السندات الحكومية الأمريكية وضعف الإقبال، ما نتج عنه تراجع في أسعار السندات، وبالتالي ارتفاع في العائد عليها في محاولة لجذب المزيد من المشترين.

وغدا تصدر البيانات الاقتصادية الأهم التي تنتظرها الأسواق هذا الأسبوع، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يؤثر على توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.