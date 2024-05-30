لماذا تراجعت أسعار الذهب على مدار يومين؟.. «جولد بيليون» تكشف الأسباب

استقر سعر الذهب في مصر، خلال تداولات اليوم الخميس، بعد أن انخفض السعر خلال جلسة الأمس، بسبب تراجع سعر الذهب العالمي، بينما تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، مما أثر على سعر الذهب.

وبحسب التقرير الصادر عن «جولد بيليون»، افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً، تداولات اليوم الخميس عند 3110 جنيهات للجرام، ليتداول حاليا عند المستوى 3105 جنيهات للجرام، بينما انخفض سعر الذهب أمس بمقدار 30 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 3110 جنيهات للجرام، مقارنة مع سعر الافتتاح عند مستوى 3140 جنيها للجرام.

تراجع متوسط سعر صرف الدولار

تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، خلال جلسة اليوم ليصل إلى 47.25 جنيه لكل دولار، بعد أن كان عند متوسط 47.40 خلال جلسة أمس، ويستمر المعدن الأصفر، في تتبع حركة الذهب العالمي، خلال الفترة الحالية التي تشهد استقرار وثبات في العوامل الأخرى، المؤثرة على تسعير الذهب وعلى رأسها حركة سعر صرف الدولار، والطلب المحلي على الذهب.

تراجع الطلب المحلي على الذهب

يشهد الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، تراجعا واضحا، بسبب فقدان الثقة في الذهب بعد أن انخفض قرابة ألف جنيه من قيمته مقارنة مع الأسعار التي كانت متداولة بداية العام، بالإضافة إلى تراجع الطلب بشكل عام على الذهب كاستثمار، بعد أن اختفت السوق الموازية للدولار.