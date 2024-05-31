نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة وزيرة الثقافة

نعت نقابة المهن الموسيقية خلال بيان لها والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات.

وفاة والدة وزير الثقافة نيفين الكيلانيّ

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانيّ».

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على والدة وزيرة الثقافة الجمعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.