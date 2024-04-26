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مدير أعمال حلا شيحة يتقدم بشكوى ضدها في نقابة المهن التمثيلية

كتب:

بسمة شطا
03:25 م | الجمعة 26 أبريل 2024
حلا شيحة

حلا شيحة

تقدم علي عبدالرحمن مدير أعمال حلا شيحة السابق، بشكوى ضدها بنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها مع الفنانة، بعد عودتها للمجال الفني مؤخرا.

تهرب حلا شيحة من سداد مستحقات مدير أعمالها

وقال مدير أعمالها في الشكوى، إنه تفاجئ بعد عودة حلا شيحة للعمل مرة أخرى، بتهربها من سداد مستحقاته المالية، وذلك بالمخالفة للاتفاق الذي تم بينهما.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بينه والفنانة حلا شيحة، على أن يتولى مسؤولية إدارة أعمالها قبل عودتها من كندا، بالتزامن مع قرار نقابة المهن التمثيلية بعودتها للتمثيل بعد اعتذارها عما بدر منها في أكثر من مناسبة حول آرائها في الوسط الفني.

مشاركة حلال شيحة في مسلسل إمبراطورية ميم

الجدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم أمام خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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بقلم بسمة شطا