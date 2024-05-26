تصرف مفاجئ من إمام عاشور بعد الفوز بنهائي أبطال إفريقيا.. ماذا حدث؟

فرحة الاحتفال بالأميرة السمراء التي حصل عليها النادي الأهلي مساء أمس، لم تٌنس لاعبي المارد الأحمر زوجاتهم، فكان احتفال لاعب وسط الأهلي، إمام عاشور بالكأس طفوليًا وهو ما ظهر بحركاته التي أثارت إعجاب الجماهير، وفي لقطة عفوية حرص على مشاركة زوجته اللحظات السعيدة، ماذا فعل؟.

ماذا فعل إمام عاشور؟

أثناء احتفال لاعبي الأهلي بنهائي دور أبطال إفريقيا للمرة الـ12، اتجه إمام عاشور بشكل طفولي نحو زوجته ياسمين حافظ، واحتضنها، وشاركها فرحة التتويج بالتقاط صورة جمعتهم في الملعب بالميدالية الذهبية.

لحظة احتفال «عاشور» مع زوجته في ملعب استاد القاهرة انتشرت بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص الفتيات، كتبت أحدهن:«ربنا يخليهم لبعض يا رب ويبارك فيهم»، وأخرى علقت قائلة:«ماشاء الله ربنا يحميهم، وإن شاء الله بطولات كتيرة سوا».

5 معلومات عن زوجة إمام عاشور

بعد أن خطفت الأنظار مع زوجها في الساعات الأخيرة أثناء الاحتفال بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، يقدم «الوطن» معلومات عن زوجة إمام عاشور: