أول رد رسمي من الزمالك على فسخ عقد شقيق زوجة إمام عاشور | عاجل

كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الاستغناء عن ياسين حافظ لاعب النادي مواليد 2005، بسبب ما بدر منه، وإثارته الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الاحتفال مع إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر ياسين حافظ، ناشئ الزمالك، شقيق زوجة إمام عاشور، صورة مع الأخير رفقة كأس دوري أبطال إفريقيا، معلقا: «أحسن لاعب فى إفريقيا والله».

حسين السيد يكشف موقف ياسين حافظ بالزمالك

قال حسين السيد، خلال تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «ياسين حافظ لاعب عادي للغاية، وغير مؤثر مع فريقه في الفترة الأخيرة، وبالتالي إذا رحل فلا توجد أزمة، لكن الجهاز الجديد لفريق الزمالك 2005، سيحسم مصيره بشكل رسمي».

السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، ليواجه الزمالك في السوبر الإفريقي، بعد حصول الأبيض على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.