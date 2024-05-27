رسالة غامضة من إمام عاشور بعد أنباء استغناء الزمالك عن شقيق زوجته.. هل ينتقل للأهلي؟ | عاجل

شهدت الساعات الماضية تحركات عدة، بعدما أثار ياسين حافظ، شقيق ياسمين زوجة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، الجدل عقب تهنئته له بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي.

ونشر ياسين حافظ لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك، صورة إمام عاشور، مع كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا، معلقا: «أحسن لاعب في إفريقيا»، ما أثار غضب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رسالة غامضة من إمام عاشور

بعد انتشار الصورة بشكل كبير على الصفحات الخاصة بجماهير الزمالك، تداولت أنباء بشأن تفكير إدارة النادي الأبيض في الاستغناء عن شقيق زوجة إمام عاشور، ما جعل الأخير يوجه رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

كيف علق إمام عاشور على تهنئة ياسين حافظ؟

ونشر إمام عاشور صورة تجمعه بـ ياسين حافظ، عبر خاصية «ستوري»، واضعا صورة لنسر النادي الأهلي ورمز الساعة الرملية «تيك تاك»، ما أثار التساؤلات حول تلميح اللاعب بانتقال شقيق زوجته إلى القلعة الحمراء، حال تأكد أنباء استغناء الفارس الأبيض عنه.

وتوج إمام عاشور بأول لقب قاري له برفقة المارد الأحمر، بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفٍ نظيف، بعد أن انتهت المباراة الأولى في رادس بالتعادل السلبي، بينما حسم المارد الأحمر موقعة القاهرة بهدفٍ نظيف منحه النجمة رقم 12 في تاريخه.