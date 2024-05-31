راندا البحيري تدعم محمد الشيبي بعد وقفه 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

تضامنت الفنانة راندا البحيري، اللاعب المغربي محمد الشيبي، بعد إصدار اتحاد الكرة قرارا بوقفه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

راندا البحيري تدعم الشيبي بعد قرار وقفه 6 مباريات

وكتبت راندا البحيري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلة: «مٌتضامنة مع اللاعب المغربي محمد الشيبي وأرفض قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بوقفه 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري».

وانهالت التعليقات على راندا البحيري بعد هذا التضامن وجاء التعليقات على المنشور كالتالي: «تضامنتي مع الشيبي عشان حسين الشحات أهلاوي وإنتي زملكاوية بجد خسارة»، وجاء تعليق آخر: «الزملكاوية محروقين على القرار أكتر من صاحب الحق نفسه»، وعلق آخر: «مُتضامنة على أي حاجة ضد الأهلي وخلاص».