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راندا البحيري تدعم محمد الشيبي بعد وقفه 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

كتب:

ياسمين محمود
04:39 ص | الجمعة 31 مايو 2024
راندا البحيري

راندا البحيري

تضامنت الفنانة راندا البحيري، اللاعب المغربي محمد الشيبي، بعد إصدار اتحاد الكرة قرارا بوقفه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

راندا البحيري تدعم الشيبي بعد قرار وقفه 6 مباريات

وكتبت راندا البحيري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلة: «مٌتضامنة مع اللاعب المغربي محمد الشيبي وأرفض قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بوقفه 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري».

وانهالت التعليقات على راندا البحيري بعد هذا التضامن وجاء التعليقات على المنشور كالتالي: «تضامنتي مع الشيبي عشان حسين الشحات أهلاوي وإنتي زملكاوية بجد خسارة»، وجاء تعليق آخر: «الزملكاوية محروقين على القرار أكتر من صاحب الحق نفسه»، وعلق آخر: «مُتضامنة على أي حاجة ضد الأهلي وخلاص».

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