عاجل.. متى يتم حبس حسين الشحات في قضية الشيبي؟.. خبير قانوني يوضح

علق المستشار طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين، على قرار المحكمة الصادر اليوم الخميس بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي إداري لمدة 5 سنوات، عن الحالات التي يستوجب فيها تنفيذ حكم بحبس اللاعب بشكل رسمي.

ارتكاب الشحات جريمة مماثلة خلال 3 سنوات يتم حبسه

وقال طارق إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أولا الحكم الصادر من محكمة جزئية، يستأنف ويُنقض، فهو حكم اعتباري يجوز استئنافه بشكل طبيعي».

أضاف إبرايهم: «طالما تم الاستئناف على الحكم الصادر فأصبح غير قابل للتنفيذ، مما يعني أنه ليس هناك عقوبة حيث تمر الإجراءات عن طريق الجنح المستأنف، ثم في محكمة النقض وبعدها يتم التنفيذ إذا تم تأكيد الحكم».

وعن الحالات التي تتطبق فيها العقوبة على حسين الشحات بالبحبس لمدة عام، رد طارق إبراهيم: «لو ارتكب حسين الشحات جريمة مماثلة خلال مدة الثلاث سنوات في الحكم الصادر، وتكون نفس الجريمة المحال لها في الحكم الأول، وحال صدور ضد حكم نهائي في العقوبة الثانية مع تأكيد الحكم في العقوبة الأولى، يتم تطبيق العقوبتين».

الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبي

وقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، بحبس لاعب الأهلي، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 ثلاث وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، كما قضت تغريم الشحات بـ 100 ألف جنيه؛ وذلك في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.