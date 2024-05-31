الرئيس السيسي: نٌقدر جهود «سيسك» الصينية في تنفيذ عدة مشروعات بمصر

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزينج شوي شوان، رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «سيسك» على هامش الزيارة التي يجريها إلى الصين، يرافقه كبار مسئولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين.

مصر توفر فرص كبيرة للاستثمار الأجنبي

وتناول اللقاء جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين، وكذلك مقترحات التعاون الجديدة، واستعرض الرئيس السيسي، التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر، خلال الأعوام الأخيرة، بما وفر فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

الحكومة تحرص على استفادة الشركات الصينية

وأشار السيسي، إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور، من خلال تعزيز استثماراتها في مصر بما يعود بالفائدة على البلدين، مؤكدًا تقدير مصر لجهود «سيسك» في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر، ورحب بدفع المزيد من المشروعات المشتركة.

تطوير هائل في قطاع الإنشاءات

ومن جانبه، ثمن رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «سيسك»، التطور الهائل الذي شهده قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مؤكدًا حرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره للمزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين.